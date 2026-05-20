إضراب عشرات النشطاء في "أسطول الصمود" عن الطعام

أعلن “أسطول الصمود العالمي” دخول أكثر من 87 ناشطاً في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على احتجازهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقال الأسطول في بيان عبر منصة “إكس” إن الجيش الإسرائيلي أقدم على اختطاف المشاركين من المياه الدولية، في ما وصفه بأنه انتهاك للقانون الدولي.

وأضاف البيان أن الإضراب يأتي احتجاجاً على ما اعتبره “اعتقالاً غير قانوني”، وتأكيداً على التضامن مع آلاف الأسرى الفلسطينيين.

وطالب الأسطول بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنهاء عمليات احتجاز المشاركين في القوافل البحرية.

وكانت مصادر عبرية قد أقرت بأن جميع نشطاء الأسطول، وعددهم نحو 430، تم نقلهم إلى سفن إسرائيلية تمهيداً لترحيلهم، بعد السيطرة على القوارب المشاركة في الرحلة.