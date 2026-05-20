علم فلسطين يتصدر احتفالات اللاعبين في الملاعب التركية

احتفلت لاعبات فريق فنربخشة بلقب الدوري التركي لكرة القدم للسيدات، وسط مشاهد لافتة شهدت رفع العلم الفلسطيني خلال مراسم التتويج، في لقطة لاقت تفاعلاً واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشهدت الاحتفالات ظهور لاعبة فنربخشة زينب كريموغلو وهي تدخل إلى منصة التتويج حاملة العلم الفلسطيني، فيما ظهرت زميلتها إيبك كايا وهي ترفع العلم الفلسطيني داخل أرضية الملعب خلال الاحتفالات، وسط تداول واسع لمقاطع الفيديو والصور عبر منصة “إكس”.

كما أظهرت مقاطع أخرى عدداً من لاعبات الفريق وهن يحتفلن باللقب رفقة العلم الفلسطيني عقب نهاية مراسم التتويج، في مشهد اعتبره متابعون استمرارًا للحضور المتكرر للرمزية الفلسطينية داخل الملاعب والاحتفالات الرياضية التركية خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي ذلك بعد أيام من مشهد مشابه شهدته احتفالات فريق غلطة سراي بلقب الدوري التركي، حين خطف اللاعب الفرنسي ساشا بوي الأنظار بعدما ظهر متوشحًا بعلم فلسطين وسط أجواء الاحتفال التي أُقيمت مساء الجمعة.

وتداول مشجعون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا للاعب الفرنسي البالغ من العمر 24 عامًا، وهو يحمل العلم الفلسطيني على أرضية الملعب خلال احتفالات التتويج، في لقطة أعادت إلى الواجهة الحضور المتكرر للرمزية الفلسطينية داخل احتفالات الأندية التركية خلال السنوات الأخيرة.

وشهدت الملاعب التركية في الأشهر الماضية عدة مواقف مشابهة، سواء من الجماهير أو اللاعبين، دعماً لفلسطين وقطاع غزة، عبر رفع الأعلام الفلسطينية أو الهتافات واللافتات التضامنية خلال المباريات والاحتفالات الرياضية.