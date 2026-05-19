"حماس": تقرير “مجلس السلام” يتبنى رواية الاحتلال

أعربت حركة "حماس" عن رفضها الشديد لما ورد في تقرير "مجلس السلام" المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أنه تضمن "مغالطات" تُعفي الاحتلال من مسؤولياته عن الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، :"إن التقرير حمّلها مسؤولية تعثر جهود إعادة الإعمار، وهو ما وصفته بأنه (ادعاء باطل ومشوّه للحقيقة)"، مشيرة إلى أن الاحتلال يواصل منع إدخال مواد الإيواء ومستلزمات البنية التحتية، ويعرقل تنفيذ تعهداته ضمن اتفاق التهدئة.

وأكدت "حماس" أنها أعلنت مرارًا جاهزيتها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة وطنية فلسطينية، ودعت إلى تمكينها من أداء مهامها، في وقت يمنع فيه الاحتلال وصولها إلى القطاع، بحسب البيان.

وانتقدت الحركة تضمين التقرير لشروط تتعلق بنزع السلاح، معتبرة ذلك محاولة "مشبوهة لخلط الأوراق" وإخراج الاتفاق عن مساره المحدد، بما يهدد استمراريته.

وطالبت حماس مجلس السلام وممثله بضرورة عدم الانحياز لرواية الاحتلال، وإلزامه بتنفيذ التزاماته، وفي مقدمتها وقف الاعتداءات اليومية على قطاع غزة، والسماح بإدخال احتياجات إعادة الإعمار.

واختتمت الحركة تصريحها بالتأكيد على أن استمرار القيود المفروضة على القطاع يعمّق الأزمة الإنسانية ويمنع أي تقدم في مسار التعافي وإعادة البناء.