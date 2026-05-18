نحس الألقاب يلازم رونالدو مع النصر السعودي بعد خسارة 14 لقبًا

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو موسماً جديداً من الإحباطات مع النصر السعودي، بعدما سقط الفريق في نهائي دوري أبطال آسيا الثاني أمام غامبا أوساكا الياباني بهدف دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وخسر النصر فرصة جديدة لمعانقة الألقاب، بعدما عجز عن استثمار الدعم الجماهيري وأفضلية اللعب على أرضه، ليواصل موسمه المتعثر بإهدار بطولة ثالثة، عقب خسارته كأس السوبر السعودي وخروجه المبكر من كأس الملك.

وكان “العالمي” قد افتتح موسم 2025-2026 بخسارة لقب السوبر أمام الأهلي السعودي بركلات الترجيح بعد تعادل مثير بنتيجة 2-2، قبل أن يغادر بطولة كأس الملك من دور الـ16 إثر خسارته أمام الاتحاد السعودي بنتيجة 2-1.

ومنذ وصول رونالدو إلى السعودية مطلع عام 2023 في واحدة من أبرز الصفقات بتاريخ الكرة الآسيوية، لم ينجح قائد المنتخب البرتغالي في قيادة النصر نحو أي لقب رسمي، رغم الرهانات الكبيرة التي صاحبت انضمامه للفريق.

ووصل عدد البطولات التي خسرها رونالدو مع النصر إلى 14 بطولة، توزعت بين الدوري السعودي وكأس الملك وكأس السوبر، إلى جانب الإخفاق القاري في دوري أبطال آسيا بمسماه القديم والجديد، وصولاً إلى خسارة دوري أبطال آسيا الثاني هذا الموسم.

وقبل أيام كان رونالدو على بعد ثواني فقط من معانقة لقب الدوري السعودي لأول مرة، قبل أن يخطئ حارس فريقه ويضع الكرة في مرماه في الدقيقة 98 ليؤجل حسم اللقب للجولة الأخيرة في صراع قوي مع الهلال.

وساد الإحباط النجم البرتغالي رونالدو بعد عدم تمكنه من التتويج بأي لقب رغم تحقيقيه لنجاحات تهديفية بعد أن تخطى حاجز 970 هدفًا ويصارع الزمن للوصول للهدف رقم 1000.

ورغم تواصل الإخفاقات، لا تزال أمام رونالدو فرصة أخيرة لكسر سلسلة الإحباط، حين يستضيف النصر فريق ضمك في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

ويكفي النصر تحقيق الفوز لحسم لقب الدوري رسميًا، بغض النظر عن نتيجة مواجهة الهلال السعودي أمام الفيحاء، في مواجهة قد تحمل لرونالدو أول لقب رسمي بقميص الفريق منذ انتقاله إلى الملاعب السعودية.