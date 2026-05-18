خدمات التصوير الطبي في غزة تحت الضغط بعد فقدان معظم الأجهزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن خدمات التصوير الطبي تواجه تحديات كبيرة في المستشفيات العاملة نتيجة الحرب الأخيرة. فقدت المنظومة 76% من أجهزتها، فيما تعمل الأجهزة المتبقية بنسبة 24% في ظروف صعبة وسط زيادة الطلب وصعوبة صيانتها وتوفير قطع الغيار.

وأوضحت الوزارة أن خدمة الرنين المغناطيسي توقفت بعد تدمير 9 أجهزة، ما أعاق التدخلات التشخيصية والعلاجية، فيما تعمل 5 أجهزة أشعة مقطعية CT من أصل 18 تحت ضغط كبير. كما أن 33 جهاز أشعة عادية فقط من أصل 88 جهازًا قبل الحرب ما تزال قادرة على العمل، وهي متهالكة وتحتاج لصيانة دورية.

وأكدت الوزارة أن غرف العمليات بحاجة ماسة لأجهزة فلوروسكوبي، حيث تتوفر 5 أجهزة فقط من أصل 16، محذرة من أن استمرار الأزمة يعقد قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية للمرضى والجرحى