اضطرابات النوم: كيف تؤثر على صحتك الجسدية والعقلية

النوم ليس مجرد فترة راحة للجسم، بل هو عنصر حيوي أساسي لصحة الإنسان الجسدية والنفسية. تشير الدراسات الحديثة إلى أن اضطرابات النوم، سواء من خلال الحرمان المزمن، النوم المتقطع، أو سوء جودته، لا تؤثر فقط على النشاط اليومي، بل تمتد آثارها لتشمل أمراض مزمنة وخطيرة مثل السكري، أمراض القلب، الزهايمر، واضطرابات المزاج والاكتئاب.

خلال النوم، يعمل الدماغ على تنقية نفسه من بروتينات ضارة مثل بيتا أميلويد، التي يرتبط تراكمها بزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر. النوم العميق يعزز هذه العملية الحيوية، بينما الحرمان من النوم يقلل كفاءة التنقية، ما يؤدي تدريجيًا إلى تراكم هذه البروتينات وزيادة المخاطر العصبية.

اضطرابات النوم تؤثر أيضًا على تنظيم الهرمونات. فقلة النوم المزمنة تعطل إفراز هرمونات مثل الأنسولين، الليبتين، والجريلين، ما يزيد من احتمالية الإصابة بـ السكري من النوع الثاني والسمنة، ويؤثر سلبًا على التمثيل الغذائي. كما أن هذه الاضطرابات قد تدفع إلى اختيارات غذائية غير صحية، مثل الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، مما يزيد الضغط على القلب والأوعية الدموية.

النوم المنتظم يعزز أيضًا صحة القلب والجهاز الدوري؛ فخلال النوم تقل مستويات ضغط الدم ونبضات القلب، ويمنح الجسم فرصة للتعافي. بينما الحرمان من النوم يؤدي إلى ارتفاع النشاط العصبي والالتهابات، ما يزيد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم، تصلب الشرايين، والأزمات القلبية.

على صعيد الصحة النفسية والعقلية، النوم الكافي يعزز قدرة الدماغ على معالجة المشاعر وضبط التوتر. بالمقابل، اضطرابات النوم المزمنة تزيد من القلق، التوتر، تقلب المزاج، والاكتئاب، ما يضعف القدرة على التركيز واتخاذ القرارات اليومية.

النوم يؤثر أيضًا على جهاز المناعة؛ فهو يعزز إنتاج الخلايا المناعية والمواد الدفاعية التي تحارب العدوى. وعند وجود خلل في النوم، يضعف الجهاز المناعي، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابات والأمراض.

لا يقاس النوم بعدد الساعات فقط، بل بجودة وتنظيم النوم. الحفاظ على نمط نوم منتظم، تجنب السهر المفرط، والابتعاد عن المنبهات قبل النوم، يشكل أساسيًا للوقاية من مضاعفات صحية جسدية وعقلية خطيرة. النوم ليس رفاهية، بل ضرورة حيوية للصحة والسلامة العامة