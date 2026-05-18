إسرائيل تهاجم أسطول الصمود وتعتقل نحو 100 ناشط

في تطور ميداني مهم، إسرائيل بدأت فعليًا السيطرة على أسطول الصمود العالمي الذي انطلق من مرمريس التركية يوم الخميس في محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وذلك قبالة سواحل قبرص في مياه تتجاوز نطاق الحدود الإقليمية للدول.

البحرية الإسرائيلية استخدمت وحدات نخبة من الكوماندوز البحري (شايطيت 13) فضلاً عن سفن حربية متعددة في العملية، والتي بدأت باعتقال نحو 100 مشارك من نشطاء حقوقيين ومحامين وأطباء وصحفيين يشاركون في الأسطول، التي يُتوقع أن تستمر لساعات وربما تمتد إلى اليوم التالي.

المنظمون وصفوا ما يجري بأنه اعتراض في المياه الدولية واعتبروا ذلك بمثابة قرصنة على مهمة إنسانية وسلمية، مؤكدين أن الأسطول يطالب بتأمين “ممر آمن” للوصول إلى غزة.

كما دعوا الحكومات والمنظمات الدولية للتدخل لوقف ما اعتبروه محاولة لإبقاء الحصار قائمًا. إسرائيل بدورها تقول إن هدفها منع خرق الحصار البحري، وتطرح خيار تفريغ أي مساعدات في ميناء أسدود بدلاً من دخول غزة مباشرة.

الأسطول المؤلف من نحو 54 سفينة وقاربًا، كان قد عبر المياه الدولية بعد أيام من الانطلاق وسط أمواج ورياح قوية، ويضم مشاركين من أكثر من 70 دولة، إلى جانب فريق قانوني يوثق كل التحركات لاستخدامها في المحاكم الدولية، وبث مباشر يؤكد طابع المهمة السلمي.

كما تسربت أنباء عن رصد سفن وزوارق مجهولة حول الأسطول قبل الاعتراض، ما أثار مخاوف لدى المنظمين بشأن تصعيد محتمل قبل الوصول إلى غزة بأكثر من 300 ميل بحري.

هذه الخطوة تأتي بعد أن شنت إسرائيل في نهاية أبريل هجومًا مماثلًا على أسطول الصمود قبالة جزيرة كريت في المياه الدولية، مما أدى إلى احتجاز نحو 175 ناشطًا وإعتراض 21 قاربا، في سياق مسلسل مستمر من محاولات كسر الحصار المفروض منذ 2007، والذي تفاقمت أزمته الإنسانية عقب الحرب التي شنتها إسرائيل في أكتوبر 2023 وما تبعها من دمار وتشريد داخل غزة.