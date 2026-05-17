وزارة الصحة تحذر من مخاطر الاستغناء عن الأدوية لصالح أنظمة غذائية غير معتمدة

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية، المواطنين من اتباع أنظمة غذائية غير مبنية على أسس علمية معتمدة، وعلى رأسها ما يُعرف بـ”نظام الطيبات”، الذي يجري الترويج له باعتباره وسيلة لعلاج الأمراض والاستغناء عن بعض الأدوية.

وأكدت الوزارة، في بيان صادر عن دائرة المعلومات الصيدلانية بالإدارة العامة للصيدلة، أنه لا توجد أدلة علمية كافية تثبت فعالية هذا النظام في علاج الأمراض المزمنة أو اعتباره بديلاً للعلاج الطبي القائم على الدليل العلمي، مشيرة إلى أن تصنيف الأغذية إلى “طيبات” و”خبائث” بشكل مطلق لا يتوافق مع المبادئ الحديثة للتغذية العلاجية، التي تعتمد على التوازن الغذائي والاحتياجات الفردية لكل مريض.

وأوضحت أن إيقاف الأدوية الموصوفة لعلاج الأمراض المزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والصرع، دون إشراف الطبيب المعالج، قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة جداً، داعية المرضى إلى الالتزام بالعلاجات الموصوفة وعدم الانسياق وراء الادعاءات الطبية غير المثبتة علمياً.

كما نبّهت الوزارة إلى أن الأنظمة الغذائية المتشددة قد تتسبب بنقص في العناصر الغذائية الأساسية ومشكلات صحية مختلفة، خاصة لدى مرضى الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل وكبار السن.

وشددت وزارة الصحة على أهمية اتباع نمط غذائي صحي ومتوازن، مؤكدة في الوقت ذاته أن ذلك لا يُغني عن العلاج الطبي المبني على الأدلة والإشراف الصحي المختص.

ودعت المواطنين إلى استقاء المعلومات الصحية من المصادر الرسمية والجهات الطبية المعتمدة، حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لأي مضاعفات صحية قد تنتج عن ممارسات غير مدعومة علمياً