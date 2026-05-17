شهيد وإصابات في قصف إسرائيلي وسط خانيونس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ220 على التوالي، وسط تصعيد ميداني متواصل طال عدة مناطق في القطاع، رغم الاتفاق الموقّع في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بوساطة عربية وأمريكية.

وأفادت مصادر طبية بوصول شهيد وعدد من الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي، عقب قصف إسرائيلي استهدف منطقة كراج رفح وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ فجر الأحد سبعة خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، تمثلت في إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي، تركز معظمها في مناطق شرق وجنوب خان يونس.

وأفاد مراسل “وكالة شهاب” بأن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها بشكل مكثف تجاه المناطق الشرقية لحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في سماء المنطقة، ما أثار حالة من التوتر والخوف بين السكان.

وفي جنوب القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة باتجاه منازل المواطنين في المناطق الجنوبية من خان يونس، بينما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها في عرض بحر المدينة، وفق إفادات سكان محليين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة شرق وجنوب خان يونس بعدد من القذائف، بالتزامن مع إطلاق نار كثف من الدبابات المتمركزة شرق المدينة.

وفي وسط القطاع، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية لمخيم مخيم البريج، ما تسبب بحالة من الهلع في صفوف السكان.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 72 ألفاً و757 شهيداً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضحت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 13 شهيداً إضافياً، إلى جانب شهيد متأثر بجراحه، و57 إصابة جديدة، في ظل استمرار القصف وصعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بلغ 870 شهيداً، إضافة إلى 2543 إصابة، فضلاً عن انتشال 771 جثماناً من مناطق مختلفة في القطاع.