بعد لامين يامال .. لاعب فرنسي يرفع علم فلسطين خلال التتويج بالدوري التركي

خطف اللاعب الفرنسي ساشا بوي الأنظار خلال احتفالات فريق غلطة سراي بالتتويج بلقب الدوري التركي، بعدما ظهر متوشحًا بعلم فلسطين وسط أجواء الاحتفال التي أقيمت مساء الجمعة، في مشهد لاقى تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول مشجعون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا للاعب الفرنسي البالغ من العمر 24 عامًا، وهو يحمل العلم الفلسطيني على أرضية الملعب خلال احتفالات التتويج، في لقطة أعادت إلى الواجهة الحضور المتكرر للرمزية الفلسطينية داخل احتفالات النادي التركي خلال السنوات الأخيرة.

ويُعد بوي من أبرز لاعبي غلطة سراي في المواسم الماضية، حيث يشغل مركز الظهير الأيمن، كما سبق له خوض تجربة مع نادي بايرن ميونيخ الألماني قبل عودته إلى الدوري التركي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها العلم الفلسطيني في احتفالات غلطة سراي، إذ سبق للنجم المغربي حكيم زياش أن توشح بالعلم الفلسطيني خلال احتفالات الفريق بلقب الدوري التركي في مايو/أيار 2024، تزامنًا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما أثار حينها تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل.

ونشر زياش آنذاك مقطع فيديو عبر حسابه الموثق على تطبيق انستجرام ظهر فيه وهو يلف العلم الفلسطيني حول جسده أثناء نزوله إلى أرضية الملعب للاحتفال مع زملائه بالتتويج باللقب.

ويأتي ظهور بوي بالعلم الفلسطيني بعد أيام قليلة من الجدل الذي أثاره نجم برشلونة الشاب لامين يامال، بعدما رفع العلم الفلسطيني خلال احتفالات فريقه بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، الأمر الذي أثار موجة غضب إسرائيلية واسعة، وصلت إلى حد مهاجمته من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي حرّض على اللاعب ودعا ناديه إلى “تأديبه”، وفق ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية.

في المقابل، حظي يامال بدعم سياسي وشعبي في إسبانيا، إذ دافع عنه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مؤكدًا أن التعبير عن التضامن مع فلسطين ينسجم مع موقف الحكومة الإسبانية الرسمي الداعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف الحرب على غزة.

ويُعرف نادي غلطة سراي وجماهيره بمواقفهم المتكررة الداعمة لفلسطين، حيث شهدت مدرجات الفريق في مناسبات عدة رفع لافتات تضامن مع الفلسطينيين، وتنديدًا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.