جماهير غفيرة تشيع جثمان القائد عز الدين الحداد وعائلته

شارك آلاف الفلسطينيين، السبت، في تشييع جثمان القائد العام في كتائب الشهيد عز الدين القسام عز الدين الحداد، الذي استشهد برفقة زوجته وابنته جراء قصف إسرائيلي استهدفهما في مدينة غزة.

وانطلق موكب التشييع من مسجد شهداء الأقصى وسط مدينة غزة، بمشاركة جماهير غفيرة رفعت هتافات تؤكد التمسك بخيار المقاومة ومواصلة مواجهة الاحتلال، إلى جانب الدعوة للوفاء لتضحيات الشهداء وعائلاتهم.

ووفق مصادر عائلية، فإن الحداد ارتقى إثر استهداف إسرائيلي مباشر، ما أدى إلى استشهاده مع زوجته وابنته، بعدما كان قد فقد اثنين من أبنائه خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة.

ويُعتبر الحداد من أبرز القادة الميدانيين في كتائب القسام بمدينة غزة، حيث تولى قيادة الجناح العسكري للحركة عقب استشهاد القائد العام السابق محمد الضيف ونائبه مروان عيسى.











