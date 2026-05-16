احذر قبل أن تضغط “سماح”: الأذونات الخمسة التي تكشف بياناتك على أندرويد

في عالم الهواتف الذكية، ما تطلبه التطبيقات عند تثبيتها ليس مجرد «سماحيات» عادية، بل يمكن أن تكون مفاتيح دخول حقيقية لبياناتك ومعلوماتك الحسّاسة إذا لم تنتبه لها جيدًا. الكثير من المستخدمين يوافقون على كل ما يظهر لهم بدون قراءة، وهذا خطأ كبير. كل تصريح تمنحه هو فرصة للتطبيق لكي يتجاوز حدود الخصوصية، أو حتى يراقبك دون علمك.

1. ميزات إمكانية الوصول

هذه الصلاحية تُمنح عادة لتطبيقات تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن منحها لتطبيق غير موثوق يمكن أن يسمح له بقراءة ما يظهر على شاشتك، تتبع النقرات، أو تنفيذ إجراءات نيابة عنك مثل إرسال رسائل أو فتح روابط.

2. الظهور فوق التطبيقات الأخرى

إذن “الظهور فوق التطبيقات” يسمح للتطبيق بعرض نوافذ فوق أي تطبيق آخر. وهذا يُستغل في خدع تسجيل دخول مزيفة لسرقة بياناتك أو خداعك لمنح أذونات أكثر.

3. الوصول إلى بيانات الاستخدام

هذا الإذن يسمح للتطبيق بمعرفة ما تستخدمه، كم من الوقت، وحتى بناء ملف يوميات عن عاداتك. وهذا قد يُستخدم لاحقًا في التحليل الإعلاني أو بيع بياناتك لشركات أخرى.

4. الوصول إلى جهات الاتصال والرسائل

منح هذا الإذن لتطبيق غير ضروري يمكن أن يؤدي إلى تسريب أرقام هواتفك، أسماء معارفك، ورسائلك الشخصية — بل وقد يصل لرموز التحقّق البنكية أو الدخول لحساباتك.

5. الكاميرا والميكروفون والموقع

صلاحيات الكاميرا والميكروفون يمكن استخدامها لتسجيل صور وصوت دون علمك، بينما موقعك يتيح تتبع تحركاتك بدقة عالية. هذه الأذونات قد تكون ضرورية لتطبيقات معيّنة، لكن الموافقة العمياء عليها تُعرّض خصوصيتك لهجوم مباشر.

ليس كل تطبيق يحتاج كل الأذونات التي يطلبها — وأقل ما تفعله هو التأكّد من أن التصريح الذي تطلبه يتوافق مع وظيفة التطبيق. مثلاً، تطبيق آلة حاسبة لا يحتاج صلاحية الكاميرا، وأي طلب لها يجب أن يثير الشك.