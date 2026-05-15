سموتريتش يعلن المصادقة على 60 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، أن حكومة الاحتلال صادقت منذ تشكيلها على بناء أكثر من 60 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في إطار ما وصفه بـ”ثورة استيطانية” تقودها الحكومة الحالية.

وقال سموتريتش، في تصريحات الجمعة، إن حكومته مضت في شرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية، إلى جانب إقرار أكثر من 100 مستوطنة جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مؤكداً استمرار التوسع الاستيطاني بوتيرة متسارعة.

وتأتي هذه التصريحات بينما تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة أكبر موجة توسع استيطاني منذ سنوات، بدعم سياسي وأمني من حكومة الاحتلال، التي تواصل توسيع المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة رغم الرفض الدولي.

ووفق تقديرات مؤسسات مختصة بمتابعة الاستيطان، يوجد في الضفة الغربية نحو 645 موقعاً استيطانياً وقاعدة عسكرية إسرائيلية، تشمل 151 مستوطنة معترفاً بها من سلطات الاحتلال، إضافة إلى نحو 350 بؤرة استيطانية عشوائية