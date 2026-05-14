الرئيس الصيني يحذر ترامب من "صدام" محتمل

ترامب، من أن سوء إدارة ملف تايوان، قد يؤدي إلى "صدام" بين بلديهما ويعرض العلاقات الثنائية لـ"خطر كبير".

جاء ذلك خلال لقائه ترامب في العاصمة الصينية بكين، الخميس، بحسب ما نقلته وكالة "شينخوا" الصينية.

وأكد الرئيس الصيني أن الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان يمثل "أكبر قاسم مشترك" بين بكين وواشنطن.

وأوضح أن قضية تايوان تعد الملف الأكثر أهمية في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن "التعامل السليم" مع هذا الملف من شأنه الحفاظ على استقرار العلاقات الثنائية.

وتطالب بكين بضم تايوان إلى أراضيها، وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، باعتبارها مقاطعة انفصالية، بينما تصر تايبيه على استقلالها منذ عام 1949.

ولا تعترف الصين باستقلال تايوان وتعتبرها جزءا من أراضيها وترفض أي محاولات لانفصالها عنها، بالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.

وعقب اللقاء الثنائي، أصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا حول فحوى الحديث الذي دار بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي.

وبحسب البيان، أكد شي أن استقلال تايوان والسلام في مضيق تايوان أمران متناقضان "مثل النار والماء"، داعيا واشنطن إلى توخي أقصى درجات الحذر في التعامل مع هذه القضية.

وأشار شي إلى أن الأوضاع الدولية "متقلبة ومضطربة"، معربا عن استعداده للعمل مع ترامب من أجل "فتح صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين وتحديد مسارها المستقبلي، بحسب البيان.

وأوضح أن البلدين اتفقا على رؤية جديدة لبناء علاقات بناءة، ستكون بمثابة خريطة طريق استراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة وما بعدها.

وفي ما يخص العلاقات الاقتصادية، أكد شي أن الروابط التجارية بين البلدين "مفيدة للطرفين"، مضيفا أن حل الخلافات يتم فقط عبر التشاور المتكافئ.

وتابع: "في حال وجود خلافات، فإن التشاور على قدم المساواة هو الخيار الصحيح الوحيد. بالأمس حققنا نتائج إيجابية في الاقتصاد والتجارة، وعلى الجانبين الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي".

وأمس وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين لبحث العلاقات الثنائية والملفات الاقليمية والدولية مع نظيره شي جين بينغ.