فرنسا تحقق في احتمال تدخل شركة (إسرائيلية) في الانتخابات المحلية

تحقق السلطات الفرنسية تحقق فيما إذا كانت شركة إسرائيلية غير معروفة تدعى بلاك كور شاركت في حملة التدخل الخارجي التي استهدفت حزبا من أقصى اليسار قبل الانتخابات البلدية التي جرت في آذار/ مارس.

وقال مصدران لرويترز، إن أجهزة المخابرات الفرنسية تحقق حاليا في هوية الجهة التي ربما تكون كلفت شركة بلاك كور بتنفيذ حملة التشويه المزعومة ضد ثلاثة مرشحين من حزب (فرنسا الأبية) وهي الحملة التي شملت مواقع إلكترونية مضللة وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم ارتكابهم سلوكيات إجرامية، بالإضافة إلى نشر إعلانات رقمية مسيئة.

وتصفت بلاك كور نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها "شركة نخبوية متخصصة في التأثير والفضاء الإلكتروني والتكنولوجيا، أنشئت من أجل العصر الحديث للحرب المعلوماتية".

وتقول السلطات الفرنسية والمرشحون أنفسهم أن العملية استهدفت سيباستيان ديلوجو المرشح لرئاسة بلدية مرسيليا، والمرشح في تولوز فرانسوا بيكيمال، والمرشح ديفيد جيرو في روبيه.

وأماطت صحيفة لوموند اللثام لأول مرة عن محاور هذه العملية في آذار/ مارس عندما كشفت وكالة فيجينوم عن مخطط "تدخل رقمي أجنبي" ذي نطاق "محدود" يستهدف "حزبا سياسيا فرنسيا" ومرشحيه في مرسيليا وتولوز وروبيه.

وتسلط حملة التضليل المشتبه بها التي قامت بها شركة بلاك كور الضوء على مدى التوتر الذي أصبحت عليه حتى الانتخابات المحلية، في الوقت الذي تعاني فيه فرنسا ودول أخرى من تزايد الاستقطاب السياسي والتهديدات التي تواجه الديمقراطية.