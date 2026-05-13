رويترز: السعودية والكويت نفذتا قصفا على مواقع داخل العراق خلال الحرب

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة تأكيدها أن طائرات حربية سعودية قصفت أهدافا مرتبطة بجماعات مسلحة مدعومة من طهران في العراق خلال الحرب مع إيران، في حين شنت الكويت غارات انتقامية على البلد نفسه.

وأكدت الوكالة أنها حصلت على المعلومات المتعلقة بالهجمات من السعودية والكويت من ثلاثة مسؤولين أمنيين وعسكريين عراقيين ومسؤولا غربيا وشخصين مطلعين على الأمر، أحدهما في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول غربي وشخص مطلع إن الضربات السعودية نفذتها طائرات مقاتلة تابعة لقواتها الجوية على أهداف للجماعات المسلحة المرتبطة بإيران بالقرب من حدود المملكة الشمالية مع العراق.

وأضاف المسؤول الغربي أن بعض الضربات وقعت في وقت قريب من وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في السابع من نيسان/ أبريل.

وذكرت المصادر أن الضربات استهدفت مواقع انطلقت منها هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السعودية ودول خليجية أخرى.

وهذه الغارات جزء من نمط أوسع من الردود العسكرية في منطقة الخليج، والتي ظلت طي الكتمان إلى حد بعيد خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران هجمات في 28 شباط/ فبراير.

ودفعت هذه الهجمات إيران إلى الرد بمهاجمة دول الخليج و"إسرائيل"، ما أدى إلى اضطراب الاقتصاد العالمي وإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.