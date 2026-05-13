إيران تضع 10 شروط للمشاركة في كأس العالم 2026

أكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أن منتخب إيران سيشارك في نهائيات كأس العالم 2026، رغم التوترات السياسية والحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة أخذ “مخاوف طهران” بعين الاعتبار من قبل الدول المستضيفة للبطولة، وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاء موقف الاتحاد الإيراني عقب رفض السلطات الكندية، الشهر الماضي، منح رئيس الاتحاد مهدي تاج تأشيرة دخول للمشاركة في كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بدعوى وجود صلات له بالحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه أوتاوا “منظمة إرهابية” منذ عام 2024.

وفي بيان نشره الاتحاد الإيراني على موقعه الرسمي، أكد أن المنتخب سيشارك “بالتأكيد” في كأس العالم 2026، لكنه طالب الدول المضيفة بمراعاة مخاوف إيران وضمان احترام “المعتقدات والثقافة والقناعات” الخاصة بالبعثة الإيرانية خلال البطولة.

وكانت مشاركة إيران في المونديال، المقرر إقامته بين 11 يونيو و 19 يوليو 2026، قد أثيرت حولها تساؤلات منذ اندلاع الحرب عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير الماضي

*شروط إيران للمشاركة في كأس العالم 2026*

وتضمنت المطالب الإيرانية منح التأشيرات لجميع لاعبي المنتخب وأفراد الجهاز الفني دون أي عوائق أو استثناءات، إلى جانب عدم إخضاع البعثة لأي استجوابات أو إجراءات استثنائية بعد إصدار التأشيرات.

كما طالبت إيران بتسهيل دخول الصحفيين والمشجعين الإيرانيين إلى الدول المضيفة، وضمان احترام العلم الإيراني داخل الملاعب خلال مباريات البطولة، إضافة إلى التأكيد على عزف النشيد الوطني بشكل كامل ودون أي انقطاع.

وشملت الشروط أيضاً توفير مستوى عالٍ من الحماية الأمنية لبعثة المنتخب في المطارات والفنادق والملاعب، وتأمين تنقل الفريق بين مقرات الإقامة وملعب المباريات بشكل منظم وآمن.

كما شددت طهران على ضرورة احترام الطاقم الفني والإداري للمنتخب خلال البطولة، وحصر الأسئلة في المؤتمرات الصحفية بالجوانب الفنية فقط دون الخوض في القضايا السياسية.

واختتمت المطالب بالتأكيد على عدم التمييز ضد أي عضو في البعثة الإيرانية، بما في ذلك اللاعبين الذين أدوا خدمتهم العسكرية في جهات رسمية، مع التشديد على ضمان معاملتهم بشكل طبيعي خلال فترة البطولة.

ومن المنتظر أن تتخذ إيران من مدينة توكسون مقرًا لمعسكرها خلال البطولة، حيث ستنافس في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، على أن تستهل مشوارها بمواجهة منتخب نيوزيلندا في مدينة لوس أنجلوس يوم 15 يونيو المقبل.