ساعات قليلة ويبحر أسطول الصمود إلى غزة

صرحت المتحدثة باسم فعاليات أسطول الصمود في غزة، م. نور رامي سعد، أنه ساعات قليلة وتنطلق عن الإعلان عن موعد انطلاق أسطول الصمود إلى غزة، حيث يشارك أكثر من 400 متضامن من 70 جنسية على متن أكثر من 50 سفينة، بما في ذلك أكثر من 100 طبيب متخصص.

وأضافت أن الأسطول يتضمن سفينة طبية مجهزة تحمل معدات ومساعدات إنسانية عاجلة، لتقديم الرعاية الطبية الأساسية للحالات الحرجة في القطاع. وتشمل الفرق الطبية المتخصصة مجالات حيوية مثل جراحة العظام وعلاج الكسور.

كما بينت سعد أن هناك مئات المحامين من أكثر من 60 دولة يشاركون بشكل تطوعي في متابعة القضايا القانونية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين. وأكدت أنه من المهم أن يساعد المجتمع الدولي في حماية الأسطول وضمان نجاح مهمته الإنسانية، إلى جانب توفير ممر إنساني لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة.

وأكدت أيضًا على أن التحرك الشعبي الفاعل في القافلة المغاربية البرية، التي بدأت طريقها الآن إلى غزة، يعكس تنامي الحراك العالمي المتعاطف مع الشعب الفلسطيني، وتترقب الجماهير وصوله بشغف إلى القطاع