حماس تستنكر قانون الاحتلال للسيطرة على المواقع الأثرية في الضفة الغربية

استنكرت حركة حماس مصادقة كنيست الاحتلال الصهيوني على مشروع قانون يتيح السيطرة على المواقع الأثرية في الضفة الغربية، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء باطل وغير قانوني.

وأكدت أن سلطات الاحتلال تستغل ملف الآثار لتغطية مخططاتها الاستعمارية وفرض سيطرتها الكاملة على الأرض الفلسطينية.

ودعت الحركة منظمة اليونسكو وكافة المنظمات الدولية المعنية بحماية التراث الإنساني إلى التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق المواقع والمعالم الأثرية في فلسطين.

وطالبت بضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا، مؤكدةً أن هذه الأرض ستظل فلسطينية خالصة مهما ارتكب الاحتلال من جرائم