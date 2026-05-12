التجمع الوطني للقبائل والعشائر: النكبة واقع مستمر ومشروع إلغاء متواصل

أصدر التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بيانًا بمناسبة ذكرى النكبة، أكد فيه أن النكبة لم تعد حدثًا تاريخيًا من الماضي، بل “واقع متواصل” يعكس استمرار ما وصفه بمشروع اقتلاع وتهجير الشعب الفلسطيني منذ عقود.

وقال التجمع في بيانه إن ما بدأ مع ما وصفه بـ“الوعد المشؤوم” قبل نحو قرن، تحوّل إلى مشروع ممتد يهدف إلى محو الوجود الفلسطيني عبر القتل والتهجير وتغيير الواقع الديمغرافي على الأرض، بحسب نص البيان.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني تعرّض عبر مراحل مختلفة، منذ نشوء العصابات الاستيطانية في بدايات القرن الماضي وما تلاها من تأسيس إسرائيل، لسلسلة طويلة من المجازر والانتهاكات، مؤكدًا أن هذه الأحداث شكّلت جوهر الرواية الفلسطينية للنكبة المستمرة.

وفي سياق التطورات الراهنة، اعتبر البيان أن قطاع غزة يتعرض لعمليات عسكرية وُصفت بأنها “غير مسبوقة”، أدت إلى دمار واسع في البنية التحتية وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا، فيما وصف ما يجري بأنه امتداد مباشر لمسار النكبة.

كما أشار إلى الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدًا أنها تشهد سياسات تضييق واعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، إلى جانب توسع استيطاني يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض الوجود الفلسطيني.

وتناول البيان أيضًا ملف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، محذرًا من ما اعتبره محاولات تستهدف دورها ووظيفتها، بما قد ينعكس على قضية اللاجئين وحق العودة.

ودعا التجمع في ختام بيانه إلى تحرك دولي عاجل لوقف ما وصفه بالعدوان، ومحاسبة المسؤولين عنه، كما طالب الدول العربية والإسلامية باتخاذ خطوات عملية تتجاوز البيانات السياسية، لدعم الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الشعب الفلسطيني، رغم مرور العقود، ما زال متمسكًا بحقوقه، وأن ذاكرة النكبة ستبقى حاضرة في الوعي الجمعي حتى تحقيق ما وصفه بالحقوق الوطنية المشروعة.