محامي الأسير حسام أبو صفية يكشف أوضاعًا قاسية داخل سجون الاحتلال

تمكّن محامي الأسير الطبيب حسام أبو صفية من زيارته للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، كاشفًا عن ظروف اعتقال قاسية يتعرض لها داخل سجون الاحتلال، في ظل تصاعد الانتهاكات بحق أسرى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب الأخيرة.

وبحسب ما نقله المحامي لمصدر خاص بـ "الرسالة نت"، فإن الأسير أبو صفية يعيش أوضاعًا إنسانية وصحية بالغة الصعوبة، وسط إجراءات تنكيل مستمرة تشمل العزل، والتجويع، والحرمان من العلاج، إلى جانب الاعتداءات الجسدية والنفسية التي يتعرض لها الأسرى داخل المعتقلات (الإسرائيلية)، خاصة المعتقلين من غزة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الطبيب حسام أبو صفية خلال اقتحامها شمال قطاع غزة، ضمن حملة استهدفت الكوادر الطبية والطواقم الإنسانية، حيث وُجهت له اتهامات تتعلق بما تصفه سلطات الاحتلال بـ"التحريض" و"دعم جهات معادية"، وهي تهم دأبت سلطات الاحتلال على استخدامها بحق الأسرى الفلسطينيين، خصوصًا بعد الحرب على غزة.

وتأتي هذه الشهادة الحقوقية في وقت تتزايد فيه التقارير الصادرة عن مؤسسات الأسرى والمنظمات الحقوقية، والتي توثق تصاعد الانتهاكات بحق معتقلي غزة داخل السجون والمعسكرات (الإسرائيلية)، حيث يتعرض الأسرى لعمليات تعذيب ممنهجة، وإهمال طبي، وحرمان من الطعام والملابس، إضافة إلى منع الزيارات والتواصل مع المحامين لفترات طويلة.

كما تحدثت شهادات سابقة عن تعرّض أسرى غزة لظروف احتجاز مهينة وغير مسبوقة، خاصة داخل السجون والمعسكرات التي خُصصت لاحتجاز معتقلي القطاع، في ظل سياسة انتقامية يقودها وزير الأمن القومي (الإسرائيلي) "إيتمار بن غفير"، الذي سبق أن أعلن مرارًا تشديد الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين.

وخلال الشهور الماضية أثارت زيارة بن غفير لبعض السجون موجة انتقادات واسعة، بعدما ظهر وهو يتفقد أقسام الأسرى في ظل أوضاع وصفتها مؤسسات حقوقية بـ"اللاإنسانية"، حيث يعيش المعتقلون في ظروف قاسية تشمل الاكتظاظ، والبرد، ونقص الغذاء، والحرمان من أبسط الحقوق الأساسية.

وتؤكد مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى أن معتقلي غزة يواجهون مرحلة هي الأخطر منذ سنوات، في ظل تصاعد سياسة العقاب الجماعي بحقهم، واستمرار عمليات التعذيب والتنكيل والعزل، إلى جانب تعتيم إسرائيلي متواصل على مصير المئات من المعتقلين الذين جرى اعتقالهم خلال الحرب الأخيرة على القطاع.