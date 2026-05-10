شهيدان وجرحى في قصف الاحتلال مركبة مدنية بخانيونس

استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ضمن سلسلة الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقصفت طائرات الاحتلال سيارة مدنية من نوع “جيب توسان” قرب جمعية إعمار في حي الأمل شمال غربي خان يونس، ما أدى إلى سقوط شهيدين وإصابة عدد من المواطنين في المكان.

وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية اليومية في قطاع غزة رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة، فإن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ بدء سريان الاتفاق بلغت 850 شهيدًا، إضافة إلى 2433 مصابًا