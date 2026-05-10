شهيد وعمليات نسف متواصلة لخروقات الاحتلال في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من المواطنين، جراء قصف وإطلاق نار استهدفا مناطق متفرقة من القطاع.

وذكرت مصادر محلية أن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت تجمعًا لمدنيين قرب دوار مكي في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وفي رفح جنوب القطاع، أُصيب مواطن بعد استهداف منطقة الشاكوش شمال المدينة بقنبلة ألقتها طائرة مسيّرة إسرائيلية.

وشهدت مناطق عدة من القطاع تصعيدًا ميدانيًا، حيث قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف المنطقة الشرقية لبلدة القرارة شمال شرقي خان يونس، فيما استهدف قصف آخر المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج وسط غزة.

كما أطلقت طائرات “كواد كابتر” الإسرائيلية النار بكثافة قرب ميناء غزة غرب المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق الحربية تجاه ساحل المدينة.

وفي ساعات الفجر الأولى، فجّر جيش الاحتلال عددًا من المباني السكنية والمنشآت المدنية شرق مدينة غزة، في استمرار للتصعيد العسكري والخروقات المتواصلة لاتفاق التهدئة.