إصابة جنود (إسرائيليين) باستهداف مسيرة من حزب الله

أعلن جيش الاحتلال، السبت، إصابة ضابط وجنديين بجروح متفاوتة، إثر هجوم بطائرة مسيّرة أطلقها “حزب الله” باتجاه قواته العاملة في جنوب لبنان، في ظل تصاعد المواجهات والخروقات المتبادلة على الحدود الجنوبية.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن جندياً أُصيب بجروح خطيرة، بينما أُصيب ضابط احتياط وجندي آخر بجروح متوسطة، عقب انفجار مسيّرة استهدفت قواته في إحدى مناطق جنوب لبنان، مشيراً إلى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وإبلاغ عائلاتهم.

ويأتي الهجوم في وقت تتزايد فيه مخاوف الاحتلال من استخدام “حزب الله” لمسيرات تعتمد تقنية الألياف الضوئية، والتي تُعد أكثر صعوبة في الرصد والتشويش، لعدم اعتمادها على أنظمة الملاحة التقليدية أو الإشارات اللاسلكية.

وادعى جيش الاحتلال أن سلاح الجو تمكن من اعتراض عدد من المسيّرات المفخخة التي أُطلقت نحو قواته في الجنوب اللبناني دون وقوع إصابات، معتبراً أن هذه العمليات تمثل “خرقاً إضافياً” لاتفاق وقف إطلاق النار.

في المقابل، أعلن “حزب الله” تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت مواقع وآليات وتجمعات لجيش الاحتلال في جنوب لبنان، إلى جانب التصدي لطائرة مسيّرة إسرائيلية، مؤكداً أن عملياته تأتي رداً على الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والاعتداءات على البلدات الجنوبية.

وشهد جنوب لبنان خلال الساعات الماضية تصعيداً واسعاً من قبل قوات الاحتلال، تخلله قصف مدفعي مكثف وعمليات نسف لمنازل وإنذارات بالإخلاء في عدد من المناطق، ما أدى إلى استشهاد 34 شخصاً، بينهم عنصر في الدفاع المدني اللبناني، وإصابة آخرين، وفق معطيات ميدانية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي هجماته على لبنان منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن استشهاد 2759 شخصاً وإصابة أكثر من 8512 آخرين، إضافة إلى نزوح مئات آلاف السكان من المناطق الحدودية.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 أبريل/نيسان، لا تزال قوات الاحتلال تواصل عمليات التوغل والقصف ونسف المباني في قرى جنوب لبنان، بذريعة استهداف ما تصفه بـ”البنى التحتية العسكرية” التابعة لـ”حزب الله”.