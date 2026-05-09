منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدعو لتحرك دولي عاجل لإنقاذ الصحفي محمد عرب

دعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إلى تحرك دولي عاجل لإنقاذ الصحفي الفلسطيني محمد عرب، بعد دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجًا على استمرار اعتقاله التعسفي وظروف احتجازه التي وصفها المنتدى بـ”غير الإنسانية”.

وأوضح المنتدى، في بيان صحفي، أن إضراب عرب يأتي في ظل ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون المعتقلون من انتهاكات متواصلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حجم المعاناة التي يعيشها الأسرى الصحفيون داخل سجون الاحتلال.

ونقل البيان عن محامي الصحفي، خالد محاجنة، أن عرب بدأ إضرابه المفتوح رفضًا لاستمرار احتجازه دون أي مبررات قانونية، وفي ظل ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية.

وأكد المنتدى أن الاحتلال لا يزال يحتجز نحو 50 صحفيًا وصحفية، إلى جانب استمرار الغموض حول مصير ثلاثة صحفيين في إطار ما وصفه بجريمة الإخفاء القسري، معتبرًا أن هذه السياسات تستهدف إسكات الرواية الفلسطينية وتقييد حرية العمل الصحفي.

وطالب المنتدى المؤسسات الدولية والحقوقية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، بالتدخل الفوري للضغط من أجل الإفراج عن الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين، معبرًا عن تضامنه الكامل مع محمد عرب وكافة الصحفيين الأسرى.