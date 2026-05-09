مذكرة احتجاز ثياغو أفيلا وسيف أبو كشك من قبل الاحتلال

احتجزت قوات الاحتلال مساء 29 نيسان/أبريل 2026 الناشطين ثياغو أفيلا وسيف أبو كشك خلال تدخل نفذته البحرية الإسرائيلية ضد أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية، حيث تم اقتيادهما قسرًا إلى إسرائيل

وأعلنت منظمة الحقوق والحريات والمركز القانوني عدالة أن محكمة بئر السبع اللوائية قد رفضت الاستئناف المقدم ضد قرار تمديد احتجاز ثياغو وسيف لمدة ستة أيام إضافية.

ووفقًا لآخر المعلومات الصادرة عن منظمة عدالة، سيف أبو كشك يواصل إضرابه عن الطعام منذ صباح يوم الخميس، وامتنع أيضًا عن شرب المياه. بينما تمّت مصادرة جميع مقتنيات ثياغو أفيلا الشخصية والأغطية الموجودة في زنزانته، عقب تصريحاته حول ظروف السجن وسوء المعاملة التي يتعرض لها.

مسؤولو مصلحة السجون الإسرائيلية وجهوا تهديدات لثياغو أفيلا بعد أن رفع إشارة النصر خلال الجلسة الأولى، وأجبروه على إبقاء يديه خلف ظهره خلال الجلسة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يقدم الطاقم القانوني التابع لمنظمة عدالة اعتراضاته القانونية خلال الجلسة المقررة غدًا، مطالبًا بـ إنهاء إجراءات الاحتجاز والإفراج الفوري عن الناشطين