الأونروا بغزة ترحب بمدير عملياتها الجديد وتطرح مطالبها

رحبت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة بـ السيد شون جونز بمناسبة توليه مهام مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في قطاع غزة اعتبارًا من تاريخ 3/5/2026، متمنية له التوفيق والنجاح في مهامه في هذه المرحلة الدقيقة التي مر بها شعبنا الفلسطيني وقطاع غزة على وجه الخصوص.

وأكدت اللجنة المشتركة للاجئين أنها كانت تعتبر وكالة الأونروا شريكًا أساسيًا في الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وعملت بشكل مستمر على تحسين الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا اللاجئ في مجالات التعليم، الصحة، الإغاثة، والبرامج الاجتماعية، بهدف ضمان كرامة اللاجئين وصمودهم في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي عانى منها قطاع غزة.

كما أكدت اللجنة على ضرورة أن يبذل مدير العمليات الجديد كل جهد ممكن للقدوم إلى قطاع غزة وممارسة مهامه من داخل القطاع، لأن وجوده الميداني بين أبناء شعبنا كان يعطي قوة وحضورًا أكبر لإدارة الأونروا، ويسهم في الاطلاع المباشر على حجم المعاناة والاحتياجات الهائلة التي عاشها اللاجئون الفلسطينيون جراء الحرب الظالمة التي طالت البشر والحجر وكل مقومات الحياة في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، وضعت اللجنة أمام إدارة الأونروا الجديدة جملة من القضايا الملحة والعادلة التي كان يجب العمل الجاد والفوري عليها، وفي مقدمتها:

إعادة الاعتبار للأونروا وتفعيل كافة البرامج والقطاعات والقيام بمهامها كاملة في قطاع غزة. رفع كافة الإجراءات التعسفية التي اتخذها المفوض العام السيد فيليب لازاريني بحق موظفي الأونروا في قطاع غزة. العمل على عودة واستيعاب أكثر من 600 موظف من موظفي الأونروا الذين تم فصلهم أو إنهاء خدماتهم. إعادة ساعات العمل إلى ما كانت عليه سابقًا، وصرف رواتب الموظفين كاملة بنسبة 100% بعيدًا عن سياسة الخصم وتقليص الرواتب بنسبة 20%. إعادة موظفي المياومة الذين تم تسريحهم من المؤسسة إلى أعمالهم. إعادة برنامج البطالة لما له من أهمية كبيرة في التخفيف من معاناة آلاف الأسر الفلسطينية. العمل على عودة التعليم الوجاهي تدريجيًا إلى مدارس الأونروا بما يضمن حق أبنائنا الطلبة في التعليم والحياة الكريمة.

إن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة كان يعيش أوضاعًا مأساوية وغير مسبوقة نتيجة العدوان المستمر، وكان ذلك يتطلب من إدارة الأونروا أن تقوم بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت اللجنة مجددًا أن الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، وأن جماهير اللاجئين الفلسطينيين ستواصل الدفاع عن حقوقها المشروعة بكل الوسائل المشروعة حتى تحقيق مطالبها الإنسانية والوطنية