حماس تدعو السلطة لمغادرة "مربع الانتظار" ومواجهة مخططات الاحتلال

انتقد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، ما وصفه بحالة “الانتظار” التي تتبناها قيادة السلطة الفلسطينية إزاء تطورات قطاع غزة والقضايا الوطنية، محذرًا من تداعيات ذلك على مجمل الموقف الفلسطيني.

وقال قاسم في تصريحات صحفية، إن استمرار هذا النهج “يُضعف الموقف الوطني العام، ويمنح القوى الخارجية مساحة أكبر للتأثير على الواقع الفلسطيني”، في إشارة إلى تعقيدات المشهد السياسي وتداخل الأطراف الإقليمية والدولية.

ودعا قاسم الرئيس محمود عباس إلى “توجيه مختلف مكونات السلطة لمغادرة مربع الانتظار”، واتخاذ خطوات عملية لمواجهة ما وصفه بـ”مخططات الاحتلال”، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية والقدس.

وشدد المتحدث باسم حماس على أن المرحلة الحالية تتطلب “موقفًا وطنيًا موحدًا” يستند إلى استراتيجية نضال مشتركة، ولو في حدها الأدنى، مع ضرورة الارتكاز إلى “مؤسسة وطنية شرعية موحدة” قادرة على إدارة المرحلة والتحديات القائمة.