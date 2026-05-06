إيران تنفي استهداف الإمارات وتحذر من التصعيد عبر أراضيها

نفى الجيش الإيراني، الثلاثاء، تنفيذ أي هجمات على دولة الإمارات خلال الأيام الأخيرة، مؤكدًا أن قواته لم تطلق صواريخ أو طائرات مسيّرة باتجاهها.

ونقلت وكالة فارس بيانًا عن المتحدث باسم مقر “خاتم الأنبياء” المركزي، المقدم إبراهيم ذو الفقاري، شدد فيه على أن “القوات المسلحة الإيرانية لم تنفذ أي هجوم صاروخي أو بطائرات مسيّرة على الإمارات في الأيام الأخيرة”، مضيفًا أنه “في حال تنفيذ أي عملية سيتم الإعلان عنها بشكل واضح وحاسم”.

ووصف البيان ما أعلنته وزارة الدفاع الإماراتية بشأن تعرض البلاد لهجمات بأنه “لا يعكس الحقيقة”، محذرًا في الوقت ذاته من أن أي استهداف لإيران انطلاقًا من الأراضي الإماراتية “سيُقابل برد قاس”.

في المقابل، كانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت، الاثنين، اعتراض 15 صاروخًا و4 طائرات مسيّرة قالت إنها قادمة من إيران، ما أسفر عن 3 إصابات، في أول هجوم يُسجّل منذ بدء الهدنة بين واشنطن وطهران في 8 أبريل/نيسان الماضي.

وأوضحت الوزارة أن دفاعاتها تعاملت، منذ 28 فبراير/شباط، مع 578 صاروخًا و2260 طائرة مسيّرة، ما أدى إلى مقتل 13 شخصًا وإصابة 227 آخرين. كما أكدت، الثلاثاء، استمرار التصدي لهجمات صاروخية ومسيّرات لليوم الثاني على التوالي.