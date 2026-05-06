إيران تنفي تنفيذ أي هجوم على الإمارات في الأيام الماضية

أكدت قيادة خاتم الأنبياء العسكرية الإيرانية الثلاثاء، أنها لم تشنّ أي هجمات على الإمارات خلال الأيام القليلة الماضية وتوعدت برد قاس في حال قيام الإمارات بأي عمل ضد إيران.

وتعرضت الإمارات لليوم الثاني على التوالي لما وصفتها بهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة، وذلك بعد هدوء نسبي استمر لأربعة أسابيع منذ إعلان الولايات المتحدة وقف إطلاق النار، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

قالت وزارة الدفاع الإماراتية، الثلاثاء، إنها تصدت لصواريخ مصدرها إيران، بعد يوم على هجوم إيراني على ميناء الفجيرة النفطي.

وقالت الوزارة إن دفاعاتها الجوية تتعامل مع "اعتداءات" بصواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران، في هجمات لليوم الثاني على التوالي بعد فترة هدوء نسبي دامت أربعة أسابيع منذ إعلان الولايات المتحدة وقف إطلاق النار.

وذكرت الوزارة في بيان أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة".