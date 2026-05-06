العكلوك: تسليم بلدية دير البلح جرى بصورة حضارية ويدعم المسار الديمقراطي

أكد الدكتور علاء الدين العكلوك، عضو التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، أن عملية تسليم مجلس إدارة بلدية دير البلح للمجلس البلدي المنتخب جرت في أجواء حضارية تعكس قيم المجتمع الفلسطيني.

وأوضح العكلوك أن هذه الخطوة تمثل “لوحة وطنية راقية”، مشيدًا بجهود المجالس السابقة التي عملت في ظروف صعبة تحت الحصار والعدوان، وقدمت تضحيات كبيرة، وعلى رأسها رئيس البلدية الشهيد دياب الجرو.

وأعرب عن دعمه للمجلس البلدي المنتخب، مؤكدًا أهمية إنجاح التجربة الديمقراطية، معربًا عن أمله في أن يتمكن المجلس من تحقيق وعوده وتلبية تطلعات المواطنين.

كما وجّه شكره إلى لجنة الانتخابات المركزية، والقوى السياسية، والفعاليات المجتمعية، والقبائل والعشائر والعائلات، لدورهم في إنجاح العملية الانتخابية.

وأشاد كذلك بدور الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الشرطة، في تأمين العملية الانتخابية وتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.