منتدى الإعلاميين يدين حملة تحريض التي تستهدف الصحفية صافيناز اللوح

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين حملة التحريض والتشهير التي تتعرض لها الصحفية صافيناز اللوح، مؤكدًا أنها تأتي على خلفية مواقفها المهنية وعملها في نقل الحقيقة.

وأوضح المنتدى، في بيان صحفي الثلاثاء، أنه يتابع بقلق بالغ هذه الحملة، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا خطيرًا لحرية الصحافة والتعبير، ومحاولة للضغط على الصحفيين وثنيهم عن أداء رسالتهم.

وحمّل الجهات المسؤولة عن التحريض كامل المسؤولية عن أي أذى قد يطال الصحفية، داعيًا إلى الوقف الفوري لكافة أشكال التشهير والاستهداف.

وطالب المنتدى باتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين في هذه الحملات، وتعزيز الوعي المجتمعي لمواجهة خطاب الكراهية، إضافة إلى توفير الحماية اللازمة للصحفيين وضمان بيئة عمل آمنة.

وجدد تضامنه الكامل مع الصحفية اللوح وكافة الصحفيين الذين يتعرضون للاستهداف، مؤكدًا أن حرية الكلمة ستبقى ركيزة أساسية لا يمكن المساس بها.