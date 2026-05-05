الدولار عند 2.94 شيكل والأسواق تترقب قرار الفائدة

يتداول الدولار الأميركي مقابل الشيكل عند نحو 2.94 شيكل، الثلاثاء، منخفضا من مستوى 2.96 شيكل المسجل أمس، فيما استقر اليورو عند حوالي 3.44 شيكل مقارنة بـ3.466 شيكل في الجلسة السابقة.

وعلى الصعيد العالمي، حافظ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، على استقراره عند مستوى 98.3 نقطة.

ويترقب المستثمرون في سوق الصرف الأجنبي تطورات المشهد الجيوسياسي، خاصة على خلفية التوترات المرتبطة بإيران، إلى جانب البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة، وعلى رأسها تقرير التوظيف لشهر أبريل المتوقع صدوره يوم الجمعة المقبل وبيانات التضخم التي ستنشر الأسبوع المقبل.

وبحسب التقديرات، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المتوقع أن يعقد اجتماعه المقبل في 17 يونيو/ حزيران، سيكون أمام صورة أوضح حول مسار الاقتصاد الأميركي، بعد صدور بيانات التوظيف والتضخم لشهري أبريل ومايو، وسط توقعات الأسواق بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع القادم.

في المقابل، تتركز الأنظار على توجهات بنك إسرائيل، حيث أشار بيت الاستثمار "بسجوت" إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية، خصوصا استقرار التضخم تتيح المجال لخفض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، يرى أن البنك المركزي يوازن بين هذه المعطيات والتحديات المرتبطة بالسياسة المالية التوسعية.

وأوضح أن الحكومة تواجه صعوبة في التوفيق بين خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي وزيادة الإنفاق، خاصة في مجالي الدفاع والاستثمارات المدنية، ما يضع قيودا على خيارات السياسة الاقتصادية، سواء عبر تقليص الإنفاق أو رفع الضرائب.

ورغم هذه التحديات، يرى "بسجوت" أن خفض الفائدة لا يزال خيارا قائما، مشيرا إلى أن سعر الفائدة الحقيقي سيبقى ضمن نطاق يتراوح بين 1.6% و1.8% حتى مع ارتفاع محتمل في مؤشر أبريل.

إلا أن المؤسسة ترجح تأجيل قرار الخفض إلى الاجتماع المقرر في 6 يوليو/ تموز المقبل، بدلا من اجتماع 25 مايو، على أن يترافق ذلك مع تحديثات اقتصادية أوسع ومؤتمر صحفي.