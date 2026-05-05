اقتحامات واسعة للأقصى ورفع أعلام الاحتلال داخل باحاته

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصاعد الدعوات لتنفيذ اقتحامات موسعة خلال الفترة المقبلة.

وأفادت محافظة القدس بأن عشرات المستوطنين دخلوا المسجد على شكل مجموعات عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية بينها ما يُعرف بـ”السجود الملحمي”.

وفي تطور لافت، اقتحمت مجندات من قوات الاحتلال الرواق الغربي للمسجد الأقصى، وقمن برفع أعلام الاحتلال والتلويح بها داخل الحرم، في سلوك وصف بأنه غير مسبوق.

وأشارت المحافظة إلى انتشار مكثف لقوات “حرس الحدود” داخل باحات المسجد، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات اليومية المتكررة من قبل المستوطنين.

وحذّرت من تصعيد تقوده “منظمات الهيكل” بدعم من شخصيات في حكومة الاحتلال، عبر الدعوة لاقتحامات واسعة يوم 15 مايو/أيار 2026، تزامنًا مع ما يُعرف بالذكرى العبرية لاحتلال القدس.

وأكدت أن هذه التحركات تهدف إلى فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى، بما يشمل تغيير طابعه التاريخي والقانوني، ما ينذر بتصعيد خطير في المدينة المقدسة.