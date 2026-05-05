"الأونروا": تضاعف الأمراض الجلدية بغزة ينذر بأزمة صحية مع اقتراب الصيف

حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تفاقم أزمة صحية في قطاع غزة، نتيجة الانتشار المتسارع للأمراض الجلدية داخل مخيمات النزوح المكتظة، مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت الوكالة أن حالات العدوى الجلدية تضاعفت ثلاث مرات خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة تدهور الأوضاع الصحية وشح المياه النظيفة والاكتظاظ، ما أدى إلى انتشار أمراض مثل الجرب والجدري، خاصة بين الأطفال.

وأشار متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى أن عدد المصابين ارتفع من نحو 3 آلاف إلى قرابة 10 آلاف خلال أشهر قليلة، محذرًا من تدهور متسارع في الظروف الإنسانية داخل مراكز النزوح.

وأضافت الأونروا أن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، نتيجة القيود المفروضة على إدخالها، يفاقم الأزمة ويحد من قدرة الطواقم الصحية على الاستجابة، ما يدفع السكان لاستخدام علاجات بدائية داخل الخيام.

وأكدت أن استمرار الحصار وتقييد دخول الإمدادات الأساسية يهدد بتوسع الأزمة الصحية وتحولها إلى خطر أوسع خلال الصيف.

ودعت الأمم المتحدة إلى توفير مستلزمات النظافة والحد من الاكتظاظ وتحسين الظروف المعيشية للنازحين بشكل عاجل لتجنب تفاقم الوضع الصحي.