محدث: استشهاد طفل وإصابات بقصف الاحتلال في غزة

في إطار خروقات الاحتلال المتواصلة لوقف إطلاق النار، استشهد طفل وأصيب آخرون بينهم حالات وُصفت بالخطيرة، مساء يوم الثلاثاء، جراء قصف (إسرائيلي) استهدف نقطة للشرطة الفلسطينية غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول شهيد طفل وعدد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء، عقب قصف الاحتلال استهدف محيط محطة بهلول في حي النصر غرب مدينة غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 3 شهداء بينهم شهيدان جديدان وشهيد جرى انتشاله، إضافة إلى 11 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، بلغ إجمالي الشهداء 834 شهيدًا، والإصابات 2,365، إضافة إلى 768 حالة انتشال.

كما أوضحت أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72,615 شهيدًا و172,468 إصابة.

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.