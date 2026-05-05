222 عملاً مقاوماً نوعياً وشعبياً في الضفة والقدس خلال إبريل  الماضي

شهدت الضفة الغربية والقدس خلال شهر نيسان/إبريل استمراراً لأعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث بلغ مجموع العمليات التي تمّ رصدها بحسب مركز معلومات فلسطين -مُعطى- (222) عملاً مقاوماً نوعياً وشعبياً، أسفرت عن إصابة (5) بجراح مختلفة.

وشملت أعمال المقاومة (2) عمليات نوعية، من بينها عملية طعن نفذها الشهيد عبدالحليم حماد – من سلواد قضاء رام الله – أسفرت عن إصابة جنديين اثنين.

كما استمرت أعمال المقاومة الشعبية، فقد سُجّل (220) عملًا مقاومًا شعبيًا، فقد تصدّى الشبابُ الثائر والأهالي الفلسطينيون، لـ46 هجومًا شنه المستوطنون على المدن والقرى الفلسطينية.

كما تم رصد (154) مواجهة من بين أعمال المقاومة الشعبية، تخللها عمليات إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال.

وانطلقت (15) مظاهرة ومسيرة منددة بجرائم الاحتلال ومؤيدةٍ لمسيرة المقاومة والشهداء، إضافة إلى دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية.