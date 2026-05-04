إصابة جندي من قوات الاحتلال خلال مواجهات في رام الله

شهدت محافظة رام الله والبيرة، مساء اليوم الأحد، سلسلة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي طالت مخيم الجلزون ومدينة البيرة ومخيم الأمعري، تخللها إطلاق كثيف للرصاص الحي واندلاع مواجهات مع المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، وانتشرت في عدة أحياء وشوارع داخله، تزامناً مع اندلاع مواجهات مع المواطنين، دون أن يبلغ عن تنفيذ اعتقالات.

وفي مدينة البيرة، اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من الأحياء، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة، بالتزامن مع اندلاع مواجهات في المنطقة.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات في مخيم الأمعري، أسفرت عن إصابة أحد جنود الاحتلال بحجر في الوجه، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال انتشارها وتحركاتها العسكرية في محيط المخيم.