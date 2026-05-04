كفى تضليلاً: لا اتفاق ولا التزام بنزع السلاح… وما يُروّج مجرد مطلب تفاوضي

مع كل منعطف سياسي، تتكرر عبارة تُقدَّم بثقة وكأنها حقيقة قانونية:

"الفصائل التزمت بنزع السلاح، لكنها تتهرب من التنفيذ."

هذه العبارة ليست مجرد رأي، بل محاولة لإنتاج واقع قانوني غير قائم، يقوم على تحويل الخلاف السياسي إلى “مخالفة قانونية”، دون سند فعلي.

ولذلك، لا بد من توضيح الحقيقة بشكل مباشر:

نزع السلاح ليس بنداً مُلزِماً في اتفاق قائم، بل شرط سياسي محل خلاف—ولا يُشكّل خرقاً بحد ذاته.

الحقيقة القانونية ببساطة، القاعدة واضحة:

لا يوجد التزام دون نص…

ولا يوجد خرق دون التزام.

وعليه، فإن السؤال المشروع هو:

- أين النص الصريح الذي يتحدث عن نزع السلاح؟

- في أي اتفاق مُعلن ورد هذا البند؟

- وأين هو التوقيع الذي يُنشئ هذا الالتزام؟

الجواب الذي لا يمكن القفز عنه:

لا يوجد نص مُلزِم يثبت ذلك.

الخديعة: تحويل “المطلب” إلى “التزام”

ما يحدث اليوم هو خلط متعمد بين مفهومين:

🔹 المطلب التفاوضي

ما يُطرح على الطاولة، ويخضع للنقاش والرفض والقبول

🔹 الالتزام القانوني

ما تم الاتفاق عليه وتوقيعه وأصبح واجب التنفيذ

الخلط بينهما يؤدي إلى نتيجة خطيرة:

تصوير رفض مطلب تفاوضي على أنه خرق قانوني

وهذا توصيف غير دقيق قانونياً، مهما تم تكراره إعلامياً.

الدليل الأوضح: استمرار التفاوض

لو كان “نزع السلاح”:

- بنداً مُلزِماً

- ومتفقاً عليه

لما بقي موضوعاً للنقاش حتى اليوم.

الحقيقة أن:

الخلاف الحالي يدور حول هذا البند نفسه وهذا دليل أنه غير، محسوم أصلاً

مثال بسيط يفهمه الجميع

لو طلب منك شخص شراء بيتك، ورفضت، هل يصبح رفضك “خرقاً لاتفاق”؟

بالطبع لا.

لأن:

«الاتفاق لم يُبرم أصلاً»

وهذا هو جوهر المسألة.

تفكيك الرواية بشكل مباشر

الرواية:

“لم يتم الالتزام بنزع السلاح”

الرد القانوني:

- هل نزع السلاح جزء من اتفاق مُوقّع؟

الإجابة لا

- هل تم الاتفاق عليه بشكل نهائي؟

الإجابة لا

النتيجة:

هو مطلب تفاوضي… وليس التزاماً قانونياً

الخلاصة للرأي العام

المسألة ليست معقّدة:

- لم يتم الاتفاق على نزع السلاح ضمن نص مُلزِم.

- ما زال هذا البند محل خلاف.

- رفضه لا يُشكّل خرقاً قانونياً.

ما يجري هو محاولة لإعادة تعريف الخلاف التفاوضي على أنه مخالفة قانونية وهو توصيف لا يستند إلى أساس قانوني.

كلمة أخيرة

في زمن تتداخل فيه السياسة بالقانون، يصبح الوعي ضرورة.

ليس كل ما يُقال “التزاماً”…

وليس كل رفض “خرقاً”.

وفهم هذه القاعدة البسيطة، كفيل بإسقاط روايات كاملة تقوم على الخلط والتضليل.