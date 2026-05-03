حزب الله يعلن عمليات ضد أهداف لجيش الاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، ردًا على ما وصفه بخروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءات على المدنيين.

وأوضح الحزب أن مقاتليه استهدفوا تجمعات لجنود وآليات عسكرية في بلدة البياضة باستخدام مسيّرات انقضاضية، إضافة إلى استهداف تجهيزات مراقبة في موقع قيادي، مؤكدًا وقوع إصابات.

كما أعلن قصف تجمعات عسكرية في محيط مرتفع الصلعة ببلدة القنطرة، واستهداف مواقع أخرى قرب بلدة حولا برشقات صاروخية.

وأشار إلى استهداف آلية عسكرية تقل طاقمًا قياديًا، إلى جانب تنفيذ عمليات مماثلة في مناطق مختلفة جنوب لبنان، بينها الناقورة، باستخدام سرب من المسيّرات.

وبث الحزب مشاهد مصورة قال إنها توثق بعض هذه العمليات التي طالت أهدافًا عسكرية إسرائيلية.

وأكد أن هذه العمليات تندرج ضمن ما وصفه بـ“الرد الدفاعي” على استمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية.

وفي السياق، تتواصل العمليات العسكرية في جنوب لبنان منذ مطلع مارس الماضي، ما أسفر عن آلاف الضحايا والجرحى، ونزوح واسع للسكان.

ورغم إعلان وقف إطلاق نار مؤقت في أبريل وتمديده لاحقًا، إلا أن الانتهاكات مستمرة، مع تسجيل خسائر بشرية بشكل شبه يومي.