هل ستكون الصفقة الأمريكية لإسرائيل كافية لمواجهة تهديدات مسيرات حزب الله؟

وافقت الولايات المتحدة على بيع 10 آلاف مجموعة من منظومة “أدفانسد بريسيجن كيل ويبون سيستم” (APKWS) لإسرائيل، بقيمة 992.4 مليون دولار، لتزويد جيش الاحتلال بقدرة أفضل في اعتراض الطائرات المسيّرة. تعتبر هذه الصفقة جزءًا من استجابة للتحديات الأمنية المتزايدة، بما في ذلك تهديدات حزب الله اللبناني باستخدام طائرات مسيّرة جديدة تعمل بالألياف الضوئية.

منظومة (APKWS) قادرة على تحويل صواريخ “جو-أرض” غير الموجهة إلى ذخائر موجهة بدقة، مع القدرة على ضرب الأهداف الأرضية واعتراض الطائرات المسيّرة. على الرغم من فعاليتها ضد الطائرات المسيّرة الإيرانية من نوع “شاهد”، إلا أنها لا تمتلك القدرة على التعامل مع مسيّرات حزب الله الموجهة سلكيًا.

جيش الاحتلال يواجه صعوبة في التصدي للطائرات المسيّرة الصغيرة من نوع “كوادكوبتر”، التي باتت تشكل تهديدًا متزايدًا على جنوده في جنوب لبنان. في الوقت نفسه، لم تُثبت أي من الأنظمة الدفاعية التي اختبرها الاحتلال ضد مسيّرات حزب الله الموجهة بالألياف الضوئية فعاليتها، مما يرفع المخاوف من تزايد استخدام هذه الأنواع من الطائرات في المستقبل.

تُعد التكلفة ميزة إضافية للمنظومة الأمريكية، حيث تكلف كل ذخيرة موجهة نحو 30 ألف دولار، مقارنةً بتكلفة صواريخ “إيه آي إم-9 سايد وايندر” (500 ألف دولار) و”إيه آي إم-120 أمرام” (مليون دولار)، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا أكثر كفاءة مقارنة ببعض أنظمة الدفاع الأخرى مثل “القبة الحديدية”.

ويستمر جيش الاحتلال في مواجهة تحديات متزايدة في التصدي للتهديدات الجوية الجديدة، في ظل التأكيد على ضرورة إيجاد حلول فعالة ضد الطائرات المسيّرة الموجهة بالألياف الضوئية التي أصبحت سلاحًا فتاكًا في يد حزب الله.