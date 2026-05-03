وزارة الصحة تحذر: 86% من احتياجات المختبرات وبنوك الدم “رصيدها صفر”

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من تفاقم أزمة نقص مواد الفحص المخبري في المختبرات وبنوك الدم، مؤكدة أن 86% من احتياجات المختبرات وبنوك الدم باتت “رصيدها صفر”، في ظل استمرار تراجع الإمدادات الطبية.

وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن مواد فحص غازات الدم نفدت بالكامل في مختبر مستشفى شهداء الأقصى، مشيرة إلى أن الكميات المتبقية في المستشفيات الأخرى لا تكفي سوى لأيام قليلة فقط.

وحذرت الوزارة من أن استمرار هذا النقص الحاد في المواد المخبرية يهدد بشكل مباشر إجراءات المتابعة الطبية للمرضى، إضافة إلى تعطيل إجراء العمليات الجراحية، والتعامل مع حالات الطوارئ، وأقسام العناية المركزة.

وأكدت أن الأزمة الراهنة قد تنعكس بشكل خطير على المنظومة الصحية في قطاع غزة، في ظل الضغط الكبير على المستشفيات ونقص المستلزمات الأساسية.

ودعت وزارة الصحة كافة الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتوفير وإدخال مستلزمات المختبرات وبنوك الدم، محذرة من تداعيات استمرار هذا النقص على حياة المرضى.