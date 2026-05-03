في يومها العالمي .. الصحافة الفلسطينية تدفع الثمن الأغلى

قال منتدى الإعلاميين إن التجربة الفلسطينية تؤكد أن الصحافة كانت وما تزال خط الدفاع الأول في مواجهة العدوان، لا سيما في قطاع غزة، في ظل استمرار استهداف الصحفيين ومحاولات إسكات الرواية الفلسطينية.

وأضاف المنتدى أن 262 صحفياً فلسطينياً استشهدوا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في واحدة من أكبر عمليات الاستهداف التي تطال الصحافة في التاريخ المعاصر، وذلك ضمن سياق متواصل من الانتهاكات التي تطال العاملين في الحقل الإعلامي.

وجاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 2026، حيث أشار إلى أن الصحفيين واجهوا استهدافاً مباشراً شمل القتل والقصف وتدمير المؤسسات والمقار الإعلامية، رغم مواصلتهم أداء واجبهم المهني في نقل الحقيقة من الميدان.

وأكد المنتدى أن استهداف الصحفيين وتدمير مقارهم يمثلان انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقيات جنيف، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222، المتعلق بحماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.

وأوضح أن استمرار هذه الانتهاكات يجري في ظل صمت دولي مقلق، ما يرسّخ حالة الإفلات من العقاب ويشجع على استمرار استهداف الصحفيين في مناطق النزاع.

ودعا منتدى الإعلاميين المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع التحقيقات في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، باعتبارها جرائم تستهدف حرية الإعلام وحق الجمهور في المعرفة.

كما حيّا الصحفيين العاملين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مشيداً بصمودهم في مواصلة العمل رغم القصف والنزوح وظروف العمل الخطرة.

وفي ختام بيانه، دعا المنتدى الاتحادات والمؤسسات الصحفية الدولية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، إلى اتخاذ خطوات عملية عاجلة لضمان حماية الصحفيين الفلسطينيين أثناء أداء مهامهم المهنية