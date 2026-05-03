وقفة تونسية تندد باستمرار الإبادة بغزة وقرصنة الاحتلال لـ "أسطول الصمود"

ندد عشرات الناشطين التونسيين، مساء السبت، باستمرار حرب الإبادة الجماعية وخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والهجوم الإسرائيلي على "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار على القطاع.

ونظمت جمعية "أنصار فلسطين" وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، " تحت شعار "شارك تحرك قاطع.. لا تصمت على الإبادة"، أمام المسرح البلدي وسط العاصمة تونس.

وعلى هامش الوقفة، قال نائب رئيس الجمعية رضا الدبابي، لوكالة الأناضول إن "الإبادة متواصلة ولم يحصل وقف حقيقي لإطلاق النار في غزة".

وأضاف الدبابي، أنه "لم يتم تطبيق وقف إطلاق النار، بل بالعكس مر أكثر من 200 يوم على الاتفاق والإبادة مازالت متواصلة، والتوسع موجود، وزادت إسرائيل في تمديد الخط الأصفر على حساب حدود غزة".

وأشار الدبابي، إلى "أزمة تراكم النفايات في القطاع وما ترتب عنها من غزو للقوارض والفئران، في خطر آخر إلى جانب الاعتداءات الإسرائيلية".

واعتبر ذلك "ابتلاء آخر يعانيه إخوتنا في غزة إلى جانب غياب الأدوية والرعاية الصحية ولقاحات الأطفال منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (2023)، حيث لم يتلق آلاف الأطفال الغزاويين العلاج منذ ذلك الوقت لحمايتهم من الأوبئة".