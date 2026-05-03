520 حالة اعتقال في الضفة خلال نيسان بينهم 23 سيدة و34 طفلاً

وثق مؤسسات الأسرى تعرض️ 520 فلسطينياً للاعتقال على يد قوات الاحتلال خلال نيسان 2026 في الضفة الغربية القدس، بينهم 23 سيدة و34 طفلًا، ضمن حملات مداهمة واعتقالات جماعية واسعة.

وتخلل الاعتقالات تحقيقات ميدانية واعتداءات بالضرب واحتجاز داخل منازل حُوّلت لمراكز تحقيق، قبل الإفراج عن عدد منهم بشروط وتهديدات.

وخلال نيسان أصدر الاحتلال أكثر من 684 أمر اعتقال إداري، حيث ارتفع عدد الأسرى الإداريين إلى أكثر من 3550 أسيرًا، دون تهم واضحة.

وأفرجت قوات الاحتلال عن 70 أسيرًا من غزة وسط أوضاع صحية متدهورة، مقابل استمرار اعتقال نحو 1850 آخرين.

وتكشف شهادات أسرى غزة عن تعذيب وتجويع وإهمال طبي وانتشار أمراض، مع استمرار سياسة الإخفاء القسري.

وارتفع عدد الأسيرات القابعات في سجون الاحتلال حتى 30 من نيسان الماضي إلى (89) أسيرة، في ظلّ تصاعد الانتهاكات الممنهجة بحقّهنّ، والتي تشمل الاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وسياسات القمع والتنكيل، والتجويع.