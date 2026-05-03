إصابات جراء تصاعد جرائم المستوطنين في نابلس والخليل

أصيب عدد من المواطنين، اليوم السبت، جراء تصاعد جرائم المستوطنين في بلدة جالود جنوب محافظة نابلس، وفي جبل جالس شرق الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وتسببت هجمات المستوطنين على بلدة جالود بإصابة ثلاثة مواطنين، وجرى نقلهم إلى مركز طبي في بلدة قبلان.

ويأتي ذلك استمرارا لاعتداءات المستوطنين التي استهدفت قبل أيام منازل المواطنين في بلدة جالود وتحديدا في منطقة الظهر، وسط اندلاع مواجهات عقب تصدي الأهالي لهم.

وفي سياق متصل، أصيب أربعة مواطنين بينهم سيدتان جراء اعتداءات المستوطنين، التي طالتهم في جبل جالس شرق مدينة الخليل.

ونقلت طواقم الهلال الأحمر ثلاث إصابات جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب المبرح، وهما رامي رامي راشد الزرو التميمي وشقيقه رمزي، والمسنة أم حامد الزرو التميمي (71 عاما)، إلى مستشفى الخليل الحكومي، كما عولجت المواطنة عبير الزرو التميمي ميدانيا.

وهاجم مستوطنون مسلحون منازل المواطنين في المنطقة بأعداد كبيرة، وحاولوا اقتحام أراضيهم، إلا أن المواطنين تصدوا لهم.