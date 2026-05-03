الاحتلال يتحدث عن اتصالات مع واشنطن لبحث التحركات ضد إيران

تحدثت وسائل إعلام عبرية، السبت، عن اتصالات مكثفة يجريها رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الأدميرال براد كوبر، بشأن التحركات العسكرية المحتملة ضد إيران.

وقالت القناة الـ12 العبرية، إن "زامير أجرى مؤخرا اتصالات مكثفة مع كوبر بهدف التنسيق بشأن خطوات عسكرية محتملة ضد طهران"، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال تنفيذ هجوم جديد ضد إيران، وسط تقديرات بإمكانية استهداف بنى تحتية حيوية، بينها شبكات الطاقة والطرق، في حال تقرر التصعيد.

وذكرت القناة العبرية أن "الجيش الإسرائيلي يواصل في الوقت ذاته استكمال جاهزيته الدفاعية، مع الحفاظ على حالة تأهب مرتفعة، تحسبا لأي تطورات ميدانية قد تفرض جولة قتال إضافية".

وتابعت: "تدرس الولايات المتحدة خيار تنفيذ ضربة محدودة داخل إيران بهدف دفعها نحو اتفاق بشأن برنامجها النووي، دون حسم نهائي بشأن توقيت أو طبيعة هذه الخطوة".

وأشارت إلى أن التنسيق بين الجانبين يشمل متابعة جهود طهران لإعادة تأهيل منشآتها، في وقت يُرجّح أن تطال أي هجمات مستقبلية أهدافا مثل منشآت الطاقة ومصانع الصلب واحتياطيات النفط والغاز.

وتتزامن الاتصالات المكثفة بين الجانبين مع استمرار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران منذ 8 نيسان/ أبريل الماضي، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب حربا ضد طهران في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وأعلنت واشنطن وطهران في 8 نيسان/ أبريل الماضي هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية، ولاحقا جرى الإعلان عن تمديدها بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.