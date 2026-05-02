الجهاد لـ"لرسالة": سلاح المقاومة ليس مطروحًا للتفاوض

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إسماعيل السنداوي، رفض حركته القاطع لطرح سلاح المقاومة على طاولة المفاوضات، مشددًا على أنه حق أصيل للشعب الفلسطيني وأداة أساسية في مواجهة الاحتلال.

وقال السنداوي في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" إن سلاح المقاومة "وجد من أجل تحرير فلسطين والدفاع عن شعبنا، وتحرير الأسرى، وضمان عودة اللاجئين"، معتبرًا أن القوانين الدولية تكفل للشعوب الواقعة تحت الاحتلال حق مقاومته بكافة الوسائل.

وأضاف أن التجربة التاريخية للشعب الفلسطيني تؤكد أهمية امتلاك أدوات القوة، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين "تعرضوا للقتل والتهجير عام 1948 عندما كانوا عُزّلًا من السلاح"، على حد وصفه.

وأشار السنداوي إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، من هجمات يومية على القرى، وإحراق للمنازل والمركبات، وسرقة الممتلكات، معتبرًا أن ذلك يأتي في ظل غياب القدرة على حماية المواطنين.

كما انتقد أداء السلطة الفلسطينية، قائلاً إنها "عاجزة عن القيام بدورها في الدفاع عن المدن والمخيمات"، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، اتهم السنداوي الاحتلال بعدم الالتزام ببنود الاتفاق في مرحلته الأولى، خاصة فيما يتعلق بفتح المعابر، والسماح بخروج الجرحى، ووقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، إلى جانب استمرار ما وصفه بـ"التدمير الممنهج" لجعل القطاع غير قابل للحياة.

وشدد على أن المقاومة الفلسطينية "لن تسمح للعدو وداعميه بتحقيق عبر المفاوضات ما عجزوا عن فرضه بالقوة العسكرية"، مؤكدًا تمسكها بثوابتها وحقوق الشعب الفلسطيني.