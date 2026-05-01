هنية يُشيد بموقف جبريل الرجوب في كونغرس "الفيفا"

أعرب عبد السلام هنية، مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، عن بالغ تقديره واعتزازه بالموقف الوطني المشرف الذي عبّر عنه الفريق جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، خلال أعمال كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

في تصريح صحفي، أكد هنية أن موقف الرجوب يعكس كرامة شعب فلسطين وثوابته الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا الموقف المسؤول والشجاع يمثل نبض كل فلسطيني حر، ويعبّر عن ضمير الرياضيين الفلسطينيين الذين يواصلون الدفاع عن حقوق شعبهم، ويتمسكون بعدالة قضيتهم في المحافل الدولية.

أشار هنية إلى أن الفريق الرجوب أثبت أن الرياضة ليست بمعزل عن القيم الإنسانية والوطنية، وأن تمثيل فلسطين في الساحات الدولية هو مسؤولية وطنية وأخلاقية تتطلب مواقف واضحة تحفظ كرامة شعبنا وتُعلي صوت الحق.

أضاف هنية أن هذا الموقف لاقى احترامًا واسعًا، معبرًا عن دعم المجلس الأعلى للشباب والرياضة الكامل لجميع الجهود الوطنية والرياضية الرامية إلى حماية الرياضة الفلسطينية، وفضح الانتهاكات التي تتعرض لها، وتعزيز حضور فلسطين المشرف في جميع الميادين الرياضية الدولية.

ختاماً يُجسد هذا الموقف تضامن الرياضيين الفلسطينيين مع قضايا شعبهم في ساحة كرة القدم العالمية، مما يعكس قدرة فلسطين على رفع صوتها في المنظمات الدولية وإثبات حضورها الرياضي والسياسي بكل قوة.