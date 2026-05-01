الدولار الأمريكي يسجل أسوأ أداء شهري منذ يونيو 2026

تراجع الدولار الأمريكي بشكل حاد خلال شهر أبريل 2026، مسجلاً أسوأ أداء شهري له منذ يونيو الماضي، بعد انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 1.8%. هذا الانخفاض جاء نتيجة لتقليص المستثمرين رهاناتهم على العملة الأمريكية كملاذ آمن، في ظل التحسن النسبي للوضع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تسببت المفاوضات حول وقف إطلاق النار في خفض التوترات.

الاحتياطي الفيدرالي يواصل سياسته النقدية الثابتة

في خطوة فاجأت بعض المتابعين، قرر الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية التي تتراوح بين 3.5% و3.75%. رغم ذلك، فإن استمرار الضبابية على المسار الاقتصادي الأمريكي والمخاوف من تباطؤ النمو، عززت التوجهات لتقليص الطلب على الدولار. ويبدو أن الأسواق في مرحلة من الحذر ترقبًا لما قد يسفر عنه الوضع الاقتصادي من تطورات جديدة.

أسباب تراجع الدولار: العوامل الداخلية والخارجية

على الرغم من انتعاش أسعار النفط، التي كان لها تأثير طفيف في دعم الاقتصاد الأمريكي، إلا أن الدولار الأمريكي يواجه تحديات كبيرة في الوقت الحالي. ومع غياب الوضوح حول الاتجاهات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي، يبدو أن الدولار سيظل عرضة للضعف في الفترة المقبلة. تجدر الإشارة إلى أن انخفاض الدولار يؤثر بشكل غير مباشر على الأسواق المالية العالمية، إذ تزداد شهية المستثمرين للمخاطرة بالبحث عن أصول غير مرتبطة بالدولار.

التوقعات المستقبلية: الدولار بين الضعف والانتعاش

من المتوقع أن يبقى الدولار تحت الضغط في الأشهر القادمة، وسط استمرار القلق من التباطؤ الاقتصادي الأمريكي والتحديات الجيوسياسية على الساحة الدولية. ومع ذلك، يبقى التحسن في أسعار النفط عاملاً قد يدعم استقرار العملة الأمريكية في الأجل القصير.

يواجه الدولار الأمريكي تحديات حقيقية في الوقت الراهن بسبب الضبابية الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية. ومع ذلك، تظل الأسواق حذرة من تأثيرات مستقبلية قد تشهدها العملة الأمريكية، في ظل الظروف الاقتصادية الغير مستقرة.